Ранее EUCOM отметило, что США планируют значительно сократить количество самолетов и военных кораблей, выделенных для операций НАТО в Европе

НАТО: Сокращение военного присутствия США в Европе укрепит Альянс в долгосрочной перспективе Ранее EUCOM отметило, что США планируют значительно сократить количество самолетов и военных кораблей, выделенных для операций НАТО в Европе

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт подтвердила, что США сократят количество самолетов и военных кораблей, выделенных для операций в Европе. Это позволит уменьшить чрезмерную зависимость от одного союзника и поставить Альянс на более устойчивую основу в будущем.



В статье New York Times, основанной на информации двух высокопоставленных европейских чиновников, утверждается, что США планируют значительно сократить количество самолетов и военных кораблей, выделенных для операций НАТО в Европе.



В сообщении говорится, что количество истребителей F-16 и F-15E, выделенных США для НАТО, будет сокращено примерно со 150 до 100, количество морских патрульных самолетов — с 26 до 15, а 8 самолетов-заправщиков будут полностью выведены.



Одна из двух групп бомбардировщиков, ранее задействованных для защиты Европы, будет передислоцирована в другой регион, а подводная лодка, способная нести ракеты, и авианосец будут размещены в других регионах.

В письменном заявлении, предоставленном корреспонденту «Анадолу», пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт отметила: «Оборонные планы НАТО определяют необходимые нам силы и средства. Модель сил НАТО создает общие рамки для предоставления национальных сил в распоряжение Альянса».



Подчеркнув, что исторически сложилась чрезмерная зависимость от сил и средств США, Харт сообщила, что по мере того, как Европа и Канада будут вкладывать больше средств в оборону и развивать свои возможности, баланс ответственности может измениться.



«Это изменение укрепит оборонные планы НАТО, уменьшив чрезмерную зависимость от одного союзника, и является отражением более широких изменений, происходящих в Альянсе. Речь идет о том, чтобы поставить НАТО на более устойчивую основу на ближайшие десятилетия», - добавила она.

Харт также сослалась на заявление Командованием вооруженных сил США в Европе (EUCOM) от 2 июня.



В своем заявлении EUCOM отметило, что Вашингтон сократит свой вклад в «Модель сил НАТО» и ожидает, что Европа возьмет на себя большую ответственность за свою оборону с использованием обычных вооружений.