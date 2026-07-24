НАТО: самолеты над Румынией действовали под командованием альянса Представитель альянса подтвердил, что румынский истребитель F-16 сбил беспилотник в воздушном пространстве Румынии

Румынский истребитель F-16 сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), нарушивший воздушное пространство Румынии, все задействованные самолеты выполняли задачи под командованием альянса. Об этом заявил представитель НАТО в письменном ответе на запрос корреспондента «Анадолу» относительно инцидента с нарушением воздушного пространства Румынии.

Представитель НАТО заявил, что в рамках реагирования на инцидент в воздух также были подняты итальянские истребители Eurofighter Typhoon.

«Расследование инцидента продолжается, НАТО поддерживает тесный контакт с румынскими властями», — сказал он.

Представитель альянса подтвердил, что румынский истребитель F-16 сбил беспилотник в воздушном пространстве страны.

«Все воздушные суда выполняли задачи под командованием НАТО», — подчеркнул он.

НАТО круглосуточно, семь дней в неделю находится в состоянии готовности к реагированию на любые потенциальные воздушные угрозы для обеспечения безопасности территории и населения государств-членов, - добавил представитель альянса.

Дополнительные обстоятельства выясняются

Между тем официальный представитель ставки Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) Мартин Л. О'Доннелл сообщил корреспонденту «Анадолу», что альянс постоянно находится в состоянии повышенной готовности и способен защитить себя от любых угроз.

«В ответ на нарушение воздушного пространства Румынии беспилотником НАТО подняло в воздух четыре истребителя», — сказал он.

По словам О'Доннелла, речь идет о двух истребителях Eurofighter Typhoon ВВС Италии, выполняющих задачи с авиабазы Михаил Когэлничану, а также двух румынских F-16, поднявшихся с авиабазы Фетешти.

Как ранее подтвердили румынские власти, именно один из F-16, взлетевший с авиабазы Фетешти, сбил беспилотник, - отметил он.

О'Доннелл также напомнил, что в мае румынский F-16, действовавший под командованием НАТО с авиабазы в Литве, сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.

«Этот инцидент произошел в период, когда НАТО, Румыния и другие союзники продолжают закупку наземных систем перехвата для укрепления как возможностей противовоздушной обороны НАТО, так и национальных систем ПВО», — сказал он.

По словам представителя SHAPE, Румыния уже приняла на вооружение систему борьбы с беспилотниками MEROPS, предназначенную для нейтрализации малых БПЛА. Эта система интегрирована в инициативу НАТО по укреплению сдерживания на восточном фланге, - пояснил он.

О'Доннелл отметил, что расследование продолжается и дополнительные детали инцидента будут установлены по его итогам.

Ранее министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что беспилотник, вторгшийся без разрешения в воздушное пространство страны, был сбит истребителем F-16.