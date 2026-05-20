Марк Рютте рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Анкаре

НАТО: Саммит в Анкаре сосредоточится на выполнении обязательств союзниками Марк Рютте рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Анкаре

На саммите в Анкаре 7–8 июля основное внимание будет уделено выполнению обязательств союзниками.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции, организованной перед встречей министров иностранных дел НАТО, которая состоится в Швеции.

Генсек отметил, что нынешняя среда безопасности стала значительно более опасной, в связи с чем совместная работа союзников по обеспечению безопасности приобретает критическое значение.

Рютте подчеркнул, что Россия по-прежнему представляет «наибольшую угрозу» для европейской и атлантической безопасности, союзники также сталкиваются с такими угрозами, как кибератаки и диверсии.

По его словам, на встрече в Швеции ключевыми темами станут Украина и Ближний Восток. Он также отметил, что союзники уже предпринимают шаги в связи с ситуацией в Ормузском проливе. «Закрытие Ормузского пролива стало бы прямым нападением на свободу судоходства и глобальную торговлю. Многие страны уже объединяются вокруг планов по обеспечению свободы судоходства», — заявил Рютте.

Глава военно-политического блока отметил, что главное сейчас — это практические действия. По его словам, ведутся неформальные обсуждения о возможном более прямом участии НАТО, и ситуация остается динамичной.

Он напомнил, что на саммите в Гааге союзники приняли историческое решение по расходам на оборону. «Поэтому саммит в Анкаре будет сосредоточен на выполнении взятых обязательств. Вопрос теперь не в том, нужно ли нам делать больше. Главный вопрос — насколько быстро союзники смогут превратить свои обязательства в реальные возможности», — заявил Рютте.

Ожидания от саммита в Анкаре

Отвечая на вопросы «Анадолу» относительно ожиданий от предстоящего в Анкаре саммита, Марк Рютте отметил, что НАТО уже сейчас является сильным альянсом, а европейские страны и Канада увеличивают свои оборонные расходы.

Он подчеркнул, что НАТО — это союз демократий, поэтому внутренние дискуссии естественны и, по его мнению, только укрепляют Альянс.

«Мое ожидание от Анкары — это такой же громкий прорыв, как в Гааге, который приведет к значительному увеличению мощностей оборонной промышленности», — заключил Марк Рютте.

