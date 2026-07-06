В публикации подчеркивается, что Турция имеет уникальное значение с точки зрения глобальной безопасности, торговли и транспортной доступности

НАТО поделилось видео, в котором рассказывается о столице и стратегическом положении Турции В публикации подчеркивается, что Турция имеет уникальное значение с точки зрения глобальной безопасности, торговли и транспортной доступности

В промо-видео, опубликованном накануне саммита в Анкаре, который стартует 7 июля, НАТО уделило особое внимание стратегическому положению Турции, её оборонной промышленности, а также историческому и культурному наследию столицы страны — Анкары

В видеоролике, опубликованном НАТО в социальной сети американской компании X, содержится следующая фраза: «Добро пожаловать в Анкару. На этой неделе в столице Турции планируется встреча 32 лидеров стран НАТО. Познакомьтесь с хозяином саммита НАТО 2026 года».

В публикации подчеркивается, что Турция, расположенная на стыке Европы, Азии и Африки и контролирующая морское судоходство через проливы между Средиземным и Чёрным морями, имеет уникальное значение с точки зрения глобальной безопасности, торговли и транспортной доступности.

НАТО отмечает, что Анкара, которая была родиной многих древних анатолийских цивилизаций, и сегодня может похвастаться впечатляющими музеями, авторитетными университетами и мемориалом Аныткабир, Ататюрк выбрал Анкару в качестве столицы именно из-за её центрального и стратегического положения.

Акцент на оборонной промышленности

В видео представлен один из уличных деликатесов столицы — «анкарский симит».

«Анкара — это не только симит и богатая история. Город является местом расположения крупнейших компаний оборонной промышленности Турции и занимает важное место как центр в области военной инженерии и передовых технологий», - говорится в материале.

В публикации напоминается, что Турция вступила в НАТО в 1952 году, с тех пор играет активную роль в Альянсе и обладает второй по величине армией в НАТО и подчеркивается, что Турция вносит значительный вклад в коллективную оборону НАТО.

. В видеоролике представлены кадры Анкарской крепости, Мемориала Ататюрка, Этнографического музея, президентско комплекса, Стамбульского пролива и объектов оборонной промышленности.