Во время интенсивного ракетного обстрела, нанесенного Россией по западу Украины, на территории Польши были обнаружены обломки неопознанного объекта

НАТО поддерживает тесный контакт с властями в связи с нарушением воздушного пространства Польши Во время интенсивного ракетного обстрела, нанесенного Россией по западу Украины, на территории Польши были обнаружены обломки неопознанного объекта

Верховный штаб Объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) сообщил, что находится в тесном контакте с властями в связи с нарушением воздушного пространства Польши.



Пресс-секретарь SHAPE Мартин Л. О'Доннелл предоставил корреспонденту «Анадолу» письменное заявление по данному вопросу.

О'Доннелл отметил, что в ответ на вторжение в воздушное пространство Польши и последующее падение на территорию страны российской ракеты, тип которой пока не установлен, были задействованы системы воздушной и наземной обороны НАТО и Польши. В рамках операций НАТО были задействованы 2 боевых самолета, польские истребители F-16, самолет-заправщик Airbus A330, принадлежащий Многонациональной многоцелевой группе заправщиков НАТО, польский самолет раннего предупреждения и управления (AEW) Saab 340, а также польский вертолет Ми-24.



«НАТО поддерживает тесный контакт с властями в связи с нарушением воздушного пространства Польши», - отметил он.



По его словам, Верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал-полковник Алексус Г. Гринкевич сегодня рано утром обсудил с начальником Генерального штаба Польши генерал-полковником Веславом Кукулой меры реагирования со стороны НАТО и Польши.



Пресс-секретарь добавил, что расследование инцидента продолжается.

О'Доннелл подчеркнул, что командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) будет и впредь принимать все необходимые меры для защиты территории альянса.



Во время интенсивного ракетного обстрела, нанесенного Россией по западу Украины, в Польше были обнаружены обломки неопознанного объекта, проникшего в воздушное пространство страны.



В заявлении Министерства внутренних дел и администрации Польши, опубликованном в социальной сети американской компании X, отмечалось, что полицейские обнаружили на поле яму диаметром около 10 метров и обломки неизвестного объекта.