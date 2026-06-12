В Альянсе заявили, что изменения связаны со стабильной ситуацией с безопасностью в регионе

НАТО планирует сократить миротворческую миссию в Косово В Альянсе заявили, что изменения связаны со стабильной ситуацией с безопасностью в регионе

НАТО сократит численность своей миротворческой миссии KFOR в Косово после 27 лет присутствия. Об говорится в заявлении на сайте альянса.

Отмечается, что изменения связаны со стабильной ситуацией с безопасностью в регионе.

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Грегори Гринкевич подчеркнул, что блок полностью привержен обеспечению безопасности в Косово. По его словам, эта приверженность позволила добиться стабильности ситуации в регионе и добиться компетентности местных организаций, отвечающих за обеспечение безопасности.

«Нынешние условия предоставляют возможность для дальнейшей оптимизации численности и позиций KFOR», — добавил Гринкевич.

Плановые сокращения начнутся прямо сейчас и продлятся до следующего года. Однако они будут проводиться постепенно, с учетом ситуации на местах и в соответствии с национальными циклами ротации и передислокации войск с настоящего момента и до следующего года. В НАТО подчеркнули, что при необходимости вывод миссии может быть отменен.