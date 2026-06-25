Нам необходимо обеспечить преобразование нашей экономической мощи в военный потенциал, — сказал генсек НАТО Марк Рютте

НАТО объявит о заключении новых оборонных контрактов на сумму в десятки миллиардов долларов на саммите в Анкаре Нам необходимо обеспечить преобразование нашей экономической мощи в военный потенциал, — сказал генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, 25 июня, что альянс объявит о заключении новых оборонных контрактов на сумму в десятки миллиардов долларов на саммите, который состоится в следующем месяце в столице Турции, Анкаре, поскольку страны-члены стремятся расширить военное производство и укрепить потенциал коллективной безопасности.

Выступая на мероприятии Atlantic Council Front Page в Вашингтоне, Рютте отметил, что союзники по НАТО должны прилагать больше усилий для преобразования своей экономической мощи в военный потенциал на фоне растущих глобальных вызовов в сфере безопасности.

«Нам необходимо обеспечить преобразование нашей экономической мощи в военный потенциал», — сказал Рютте.

«Это означает преодоление фрагментированности национальных оборонных промышленностей, расположенных, по сути, по ту сторону Атлантики, сокращение бюрократических барьеров здесь, в Вашингтоне, и обращение первостепенного внимания инновациям во всем альянсе».

Рютте отметил, что саммит НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре, предоставит возможность продемонстрировать прогресс в расширении сотрудничества в оборонной промышленности и увеличении производственных мощностей.

«Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов долларов», — сказал он, добавив, что оборонные компании по всему альянсу наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Генсек также вновь подтвердил поддержку НАТО Украине, сообщив, что саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент Зеленский присоединится к нам в Анкаре, — сообщил он. — Мы надеемся показать ему и всем украинцам, что наша поддержка остается неизменной, и напомнить президенту (России) Владимиру Путину, что мы никуда не уйдем».