В долгосрочной перспективе альянс не сможет продолжать сбивать дроны с помощью крайне дорогих ракет-перехватчиков

НАТО: необходимо разработать средства перехвата, сопоставимые по стоимости с дронами В долгосрочной перспективе альянс не сможет продолжать сбивать дроны с помощью крайне дорогих ракет-перехватчиков

В долгосрочной перспективе альянс не сможет продолжать сбивать дроны с помощью крайне дорогих ракет-перехватчиков. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Очевидно, что в долгосрочной перспективе мы не сможем продолжать сбивать дроны с помощью чрезвычайно дорогих ракет-перехватчиков. Поэтому нам необходимо разработать методы перехвата, стоимость которых будет сопоставима со стоимостью самих дронов», - сказал он.

Рютте провел пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО в Брюсселе вместе с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.

Напомнив об инцидентах с дронами на восточном фланге НАТО, Рютте заявил, что они демонстрируют «опасные и безответственные действия России».

По словам генсека, эти события также вновь показали решимость и возможности НАТО в сфере сдерживания и обороны.

«В НАТО ни один союзник не остается один», - подчеркнул он.

Рютте сообщил, что саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля, будет сосредоточен на достижении конкретных результатов. По его словам, в этом контексте будут обсуждаться увеличение оборонных инвестиций, укрепление оборонного производства и продолжение решительной поддержки Украины.

БРЮССЕЛЬ (АА) - В долгосрочной перспективе альянс не сможет продолжать сбивать дроны с помощью крайне дорогих ракет-перехватчиков. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Очевидно, что в долгосрочной перспективе мы не сможем продолжать сбивать дроны с помощью чрезвычайно дорогих ракет-перехватчиков. Поэтому нам необходимо разработать методы перехвата, стоимость которых будет сопоставима со стоимостью самих дронов», - сказал он.

Рютте провел пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО в Брюсселе вместе с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.

Напомнив об инцидентах с дронами на восточном фланге НАТО, Рютте заявил, что они демонстрируют «опасные и безответственные действия России».

По словам генсека, эти события также вновь показали решимость и возможности НАТО в сфере сдерживания и обороны.

«В НАТО ни один союзник не остается один», - подчеркнул он.

Рютте сообщил, что саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля, будет сосредоточен на достижении конкретных результатов. По его словам, в этом контексте будут обсуждаться увеличение оборонных инвестиций, укрепление оборонного производства и продолжение решительной поддержки Украины.

«Я призываю союзников идти дальше и действовать быстрее, поскольку мы сталкиваемся с более опасным миром», - предупредил Рютте.

Необходимо разработать менее затратные методы перехвата

Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе альянс не сможет продолжать сбивать дроны с помощью чрезвычайно дорогих ракет-перехватчиков.

«Поэтому нам необходимо разработать методы перехвата, стоимость которых будет сопоставима со стоимостью самих дронов», - сказал он.

В этой связи Рютте обратил внимание на внедрение антидроновых технологий и подчеркнул важность инноваций в данной сфере.

Он отметил, что НАТО твердо намерена оперативно развертывать самые современные системы противодействия дронам.

Напомнив, что в конце прошлого года НАТО объявила пакет мер по расширению и ускорению развития антидроновых возможностей, Рютте заявил, что ожидает, что на саммите НАТО в Анкаре будут объявлены новые аналогичные инициативы.

Генсек НАТО сообщил, что альянс сосредоточен на превращении быстрых экспериментов и испытаний в реальные оперативные возможности.

«Цель заключается в том, чтобы вывести на поле боя недорогие средства противодействия дронам и нейтрализовать дешевые беспилотники и рои дронов до того, как они начнут угрожать нашим силам, воздушному пространству и странам», - заявил Рютте.

Он также сообщил, что НАТО недавно провела учения, связанные с наземными системами перехвата, и подчеркнул важность оперативных действий.

По словам Рютте, пока невозможно точно прогнозировать, когда произойдет переход от экспериментального этапа к оперативному применению, поскольку процесс продолжается.

Он отметил, что со временем будет вводиться в строй все больше систем, а эффективность антидроновых технологий будет обеспечена на практике.

«Таким образом, мы будем все меньше зависеть от чрезвычайно дорогих традиционных систем перехвата», - заключил Рютте.