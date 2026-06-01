НАТО: на саммите в Анкаре обязательства должны перейти в действия В центре внимания саммита будет достижение конкретных результатов - заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска

Главным ожиданием от саммита в Анкаре, который пройдет 7–8 июля, является превращение взятых обязательств в конкретные действия. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска.

Шекеринска выступила на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в столице Литвы Вильнюсе.

Комментируя инцидент с падением беспилотного летательного аппарата на территории Румынии, Шекеринска вновь подчеркнула полную солидарность с этой страной. По ее словам, союзники хорошо понимают, на что способна Россия, насколько она готова идти на подобные действия и насколько безрассудными стали ее шаги.

Она отметила, что «безрассудное поведение» России представляет угрозу для всех, а атаки РФ против Украины напрямую влияют и на безопасность альянса.

Наша главная задача - никогда не терять бдительности

«Именно поэтому главная задача НАТО, то есть наша задача, никогда не терять бдительности. Особенно в период, когда мы понимаем, что угроза, которую Россия представляет для нашего альянса, не исчезнет даже после завершения войны в Украине. Россия направляет 40 % своего бюджета на оборону. Страна, заинтересованная в мире, так не поступает. Сила, стремящаяся сохранить существующий порядок, так не действует», - заявила Шекеринска.

Говоря о более широкой картине, она также указала, что Китай продолжает непрозрачную модернизацию своих вооруженных сил и расширение ядерного потенциала. По словам Шекерински, Иран уже долгое время представляет угрозу как своими ядерными, так и баллистическими ракетными программами.

«Следовательно, вывод очевиден: в более опасном и нестабильном мире мы должны инвестировать в нашу безопасность и совместно укреплять нашу оборону. И делать это мы обязаны вместе», - сказала она.

Подчеркнув, что ожидания и послание в преддверии саммита в Анкаре ясны, Шекеринска заявила, что теперь они должны превратить обязательства в действия.

По ее словам, саммит в Анкаре будет посвящен преобразованию финансовых ресурсов в боеспособные возможности, значительному расширению оборонной промышленности и продолжению мощной поддержки Украины.

«В центре внимания саммита будет достижение конкретных результатов», - отметила Шекеринска.