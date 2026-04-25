НАТО: в учредительном договоре нет положений о приостановке или прекращении членства

Selen Valente Rasquinho, Olga Keskin, Melike Pala
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
В учредительном договоре НАТО отсутствуют положения, предусматривающие приостановку членства стран-участниц или их исключение из Альянса.
Представитель НАТО в беседе с корреспондентом «Анадолу» прокомментировал сообщения международных СМИ о том, что в одной из внутренних электронных переписок Министерства обороны США рассматриваются сценарии наказания союзников по НАТО, не поддержавших Вашингтон в атаках на Иран и операциях в Ормузском проливе.
«Учредительный договор НАТО не содержит каких-либо положений о приостановке членства или исключении из Альянса», - сказал представитель НАТО.
Ранее сообщалось, что страны НАТО, не поддержавшие атаки на Иран, во внутренних документах Пентагона были названы «трудными союзниками», и якобы рассматривались различные варианты их наказания.
В частности, утверждалось, что обсуждались такие варианты, как исключение Испании из Альянса, а также отказ США от признания претензий Великобритании на Фолклендские острова.
При этом премьер-министр Испании Педро Санчес опроверг эти утверждения, заявив, что политика испанского правительства определяется на основе официальных заявлений.
Он отметил, что позиция Испании ясна и сотрудничество с союзниками будет продолжаться в рамках международного права.