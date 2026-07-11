Наследный принц Саудовской Аравии и президент США обсудили безопасность морского судоходства

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили текущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном, а также вопросы безопасности морского судоходства и торговых маршрутов в регионе.

Как сообщает саудовское агентство SPA, Трамп и бин Салман провели телефонный разговор.

В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США, а также возможности его дальнейшего развития в различных сферах.

Лидеры также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая текущие переговоры между США и Ираном.

В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения безопасности морского судоходства и морских торговых путей в регионе, а также отмечена необходимость поддержки любых усилий, способствующих укреплению региональной безопасности и стабильности.