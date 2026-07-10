Население Евросоюза достигло 452 миллионов человек Главная служба статистики Европейского союза опубликовала данные по приросту населения

Общая численность населения 27 государств — членов Европейского союза по состоянию на текущий год достигла 452 млн человек.

Согласно данным Европейского статистического агентства (Евростат), по состоянию на начало 2026 года население ЕС увеличилось на 706 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, после спада, зафиксированного в 2021 году в период пандемии COVID-19, население ЕС продолжает расти пятый год подряд. За последние 10 лет численность населения ЕС увеличилась на 8 млн человек, а за последние 20 лет — на 16 млн.

На начало текущего года самой густонаселенной страной ЕС остается Германия с населением 83,5 млн человек, за ней следуют Франция — 69,1 млн, Италия — 58,9 млн, Испания — 49,6 млн и Польша — 36,3 млн.

Данные показывают, что с 2012 года в ЕС смертность превышает рождаемость, вследствие чего естественный прирост населения отрицательный, однако эта убыль компенсируется за счет чистой миграции. В тот же период численность населения Турции составила 86 млн 92 тыс. 168 человек.​​​​​​​

