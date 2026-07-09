Наводнение на юге Китая унесло жизни 39 человек Масштабные наводнения, вызванные проливными дождями, привели к затоплению населенных пунктов

По меньшей мере 39 человек стали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Еще 9 числятся пропавшими без вести.

Как передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти, значительная часть погибших приходится на прорыв дамбы Люлань в городе Наньнин — административном центре региона. В результате инцидента сотни жителей были эвакуированы.

Опубликованные в соцсетях кадры свидетельствуют о масштабных разрушениях.

Под водой оказались сельхозугодья и опоры линий электропередачи, люди заблокированы на крышах домов и ждут спасения.

Спасательные работы в зоне бедствия продолжаются.​​​​​​​

