Набиуллина: Банк России считает криптовалюты рискованным активом

Банк России, как и прежде, считает криптовалюты «рискованным и волатильным активом», а также выступает против его использования в расчетах внутри страны. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».

«В ключевых вещах мы до сих пор стоим на тех же позициях, что и несколько лет назад. Мы считаем, что этот актив - криптовалюты - волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Также мы против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны. У нас деньги одни - это рубль. Но. Мы считаем, что сейчас готовы к комплексному регулированию криптовалют», - сказала глава ЦБ, слова которой приводят российские СМИ.

По словам Набиуллиной, регулирование должно дать возможности инвестировать через легальную инфраструктуру тем, кто хочет добросовестно это делать, понимая все риски.

«Также это позволит достаточно жестко бороться со всеми нелегальными операциями, которые связаны и с отмыванием, и с уходом от налогов, и так далее», - отметила она.

Глава ЦБ также сообщила, что не видит никаких «системных рисков» для финансовой устойчивости экономики РФ.