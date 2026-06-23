«AIPAC поддерживает статус-кво и выступает против любых усилий, направленных на реальное обеспечение безопасности как палестинского народа, так и значительной части населения региона», - Зохран Мамдани

Мэр Нью-Йорка раскритиковал AIPAC за поддержку политики, ведущей к гибели палестинских детей «AIPAC поддерживает статус-кво и выступает против любых усилий, направленных на реальное обеспечение безопасности как палестинского народа, так и значительной части населения региона», - Зохран Мамдани

Произраильская американская лоббистская организация Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) противодействует всем усилиям, направленным на обеспечение подлинной безопасности людей как в Палестине, так и в большей части региона», а также поддерживает «статус-кво», при котором убивают палестинских детей. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

Выступая на церемонии подписания документов в мэрии Нью-Йорка, Мамдани высказался о произраильской организации AIPAС.

Отвечая на вопрос о реакции на его недавнее высказывание, в котором он сравнил AIPAC с «монстром» из-за влияния организации на американскую политику посредством финансовых пожертвований, Мамдани заявил, что убийство детей Израилем стало частью сложившегося «статус-кво».

Мэр напомнил, что с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе в октябре 2025 года от рук израильских военных погибли более тысячи палестинцев, включая журналистов.

«Когда я говорю об AIPAC, я говорю об организации, которая поддерживает статус-кво и выступает против любых усилий, направленных на реальное обеспечение безопасности как палестинского народа, так и значительной части населения региона», - сказал он.

По словам мэра Нью-Йорка, AIPAC поддерживает этот «статус-кво» как напрямую через пожертвования, так и через аффилированные структуры.

«Считаю, что важно задаваться вопросом, сколько смертей и разрушений происходит за пределами нашей страны, и называть имена тех, кто это допускает», — подчеркнул Мамдани.

19 июня Мамдани подверг критике поддержку, которую AIPAC оказывает произраильским политикам, заявив, что организация «заполонила телевидение оплаченной рекламой». После этого высказывания мэр столкнулся с обвинениями в антисемитизме.