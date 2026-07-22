Я призываю федеральное правительство присоединиться к МУС и исполнить этот ордер на арест Нетаньяху - Зохран Мамдани

Мэр Нью-Йорка призвал федеральное правительство исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху Я призываю федеральное правительство присоединиться к МУС и исполнить этот ордер на арест Нетаньяху - Зохран Мамдани

Городские власти не обладают самостоятельными юридическими полномочиями для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия в город в сентябре для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани в видеообращении, опубликованном в соцсети американской компании X.

Мамдани прокомментировал свои прежние заявления о намерении добиваться исполнения ордера на арест Нетаньяху, выданного Международным уголовным судом (МУС).

Мамдани назвал Нетаньяху военным преступником и заявил, что тот является «архитектором» геноцида, в результате которого погибли более 73 тыс. палестинцев. Он напомнил о гибели детей, ударах по больницам, продовольственной блокаде сектора Газа, а также об убийствах гуманитарных работников и журналистов.

«Пока все это происходит, бомбы, убивающие людей, оплачиваются из карманов американцев», - заявил Мамдани.

По его словам, необходимо осознать масштабы разрушений, ответственность за которые он возложил на Нетаньяху, и привлечь израильского премьера к суду.

Мамдани подчеркнул, что власти Нью-Йорка изучили все возможные способы исполнения ордера МУС в случае приезда Нетаньяху в город.

«Очевидно, что у нас нет самостоятельных юридических полномочий для исполнения этого ордера. В то же время такими полномочиями обладает федеральное правительство. Я призываю его присоединиться к МУС и исполнить этот ордер», - сказал он.

Мамдани также заявил, что Нетаньяху и другим лицам, которых он назвал военными преступниками, «не место в Нью-Йорке».

Ранее, отвечая на вопрос о возможном исполнении ордера МУС в случае приезда Нетаньяху на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре, Мамдани заявил, что будет действовать в рамках полномочий, предоставленных нам законодательством города Нью-Йорка, «однако не станет создавать для этого собственные законы».

«Я считаю, что место Нетаньяху - в Гааге. Он является военным преступником, которому МУС предъявил обвинения», - заявил он.

В ответ Нетаньяху обвинил Мамдани в «нападках на лидера еврейского государства - единственной демократии на Ближнем Востоке». Он также заявил, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении граждан США и Израиля.

Международный уголовный суд 21 ноября 2024 года выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными в секторе Газа.