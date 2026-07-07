По оценкам, попытка атаки беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года

Мэр Москвы: с вечера до 6 утра в направлении Московского региона выпущено более 430 БПЛА По оценкам, попытка атаки беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года

Более 430 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) летели в направлении Московского региона с вечера 6 июля до 6 часов утра 7 июля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале во вторник, 7 июля.

«С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», - следует из публикации. Позже мэр города сообщил еще о нейтрализации еще 7 дронов на подлете к столице.

Как сообщили российские государственные СМИ, попытка атаки беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года.

4 июля Собянин сообщил, что за сутки в сторону столичного региона летело свыше 200 беспилотников, большинство из которых уничтожили «на дальних подступах». А 11 марта прошлого года мэр заявил о «самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву». Тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом - сотни боевых беспилотников».

Непосредственно на подлете к столице, согласно данным мэра, наибольшее количество БПЛА - свыше 190 - уничтожили 18 июня. Кроме того, 22 июня 2026 года силы ПВО сбили 84 беспилотника, а в первой половине суток 17 мая 2026 года система ПВО нейтрализовала 81 БПЛА, еще 61 беспилотник уничтожили на подлете к столице 7 мая.

Минобороны РФ: в течение ночи перехвачены 452 БПЛА

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 452 БПЛА в течение прошедшей ночи. «В течение ночи в период с 20.00 мск 6 июля до 8.00 мск 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа»,- следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

Дроны, по данным МО РФ, уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.