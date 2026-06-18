Мэр Москвы сообщил о массированной атаке на регион «Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод. Принимаются меры к ликвидации последствий», - Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке на регион.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод). Принимаются меры к ликвидации последствий», - написал Собянин в «Максе».

Он отметил, что в общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников и работа ПВО продолжается.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Кроме того, в российском ведомстве сообщили о нанесении «группового удара» по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.Поражены: склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области», - следует из публикации.