С начала суток было сбито не менее 60 БПЛА, - Сергей Собянин

Мэр Москвы: При атаке БПЛА поврежден объект на территории МНПЗ С начала суток было сбито не менее 60 БПЛА, - Сергей Собянин

Объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) пострадал в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», - написал Собянин в «Максе».

Кроме того, по словам мэра, с начала суток было сбито не менее 60 БПЛА.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию из-за корректировки параметров временных ограничений.

Между тем в столичном ГУ МЧС заявили о локализации пожара на территории МНПЗ.

«В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб», - следует из публикации.

Московский нефтеперерабатывающий завод является ключевым производителем моторного топлива и других нефтепродуктов для столичного региона.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили о перехвате 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», -следует из публикации.