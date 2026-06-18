Мэр Москвы: пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, локализован

Olga Keskin
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
(АА) - Пожар, возникший в результате попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), в основном взят под контроль. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», - написал мэр столицы в «Макс».
Утром, 18 июня мэр Москвы сообщил о массированной атаке на регион.
«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», - сказал Собянин.
Он отметил, что в общей сложности на подлете к Москве было сбито более 190 беспилотников.
Между тем в столичном комплексе городского хозяйства сообщили об отсутствии проблем с поставкой нефтепродуктов в Москву и работой АЗС в городе.