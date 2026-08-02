Сергей Собянин заявил, что виновные будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание

Мэр Москвы назвал «терактом» взрыв в ресторане на Кудринской площади Сергей Собянин заявил, что виновные будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «терактом» взрыв в одном из ресторанов в центре столицы, прогремевший накануне вечером.

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь», - написал Собянин в Telegram-канале в воскресенье, 2 августа.

По его словам, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», - заявил мэр, выразив глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв в Москве

Накануне Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил о взрыве в помещении ресторана на Кудринской площади в Москве.

«1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе НАК.

По данным комитета, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.​​​​​​​