Мусульмане Канады призвали власти противодействовать исламофобии

Национальный совет канадских мусульман (NCCM) призвал правительство к всеобъемлющим реформам и конкретным шагам, направленным на борьбу с растущими в стране проявлениями исламофобии.

Согласно заявлению на сайте NCCM, Канада сталкивается с самым высоким уровнем смертельных исламофобских атак среди стран G7 за последние годы, включая такие трагедии, как наезд на семью в Онтарио.

В организации подчеркнули, что сложившаяся ситуация требует экстренного вмешательства властей.

6 июня 2021 года в Канаде, в городе Лондон, 22-летний мужчина намеренно врезался в мусульманскую семью из пяти человек, которая ожидала пешеходного перехода.

Среди погибших 74-летняя женщина, 46-летний мужчина, 44-летняя женщина и 15-летняя девушка. Выжил мальчик девяти лет, он в больнице с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

В феврале 2024 года суд признал нападение Натаниэля Вельтмана актом терроризма. Он был приговорен к пяти пожизненным срокам (четыре за убийство первой степени и один за покушение на убийство) без права на досрочное освобождение в течение первых 25 лет.