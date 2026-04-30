Мурат Курум встретился в Париже с генеральным секретарем ОЭСР Стороны обсудили задачи в области энергоэффективности, зеленого перехода, нулевых отходов и циркулярной экономики»

Министр окружающей среды, городского развития и борьбы с изменением климата Турции, председатель 31-й Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP31) Мурат Курум встретился в столице Франции Париже с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном.

Курум в своем заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании X, сообщил, что о встрече с Корманном.

Говоря о подготовке COP31, которую примет Турция, министр отметил: «Поделившись нашим видением COP31, мы обсудили, что мы можем сделать в области энергоэффективности, зеленого перехода, нулевых отходов и циркулярной экономики».

Мурат Курум подчеркнул, что они считают вклад ОЭСР в многостороннее сотрудничество чрезвычайно ценным, и поблагодарил Корманна за радушный прием.

«Вместе мы добьемся замечательных результатов»

Министр также сообщил, что в рамках встречи «Диалог высокого уровня по энергетическому переходу» Международного энергетического агентства (МЭА), прошедшей в штаб-квартире МЭА в Париже, состоялась также встреча с председателем COP26 Алоком Шармой.

Он отметил, что встреча прошла продуктивно: «Мы рассматриваем наследие COP26, сформированное в Глазго, как важный ориентир в процессе подготовки к COP31. Вместе мы добьемся больших успехов».

В заседании «Диалога высокого уровня по энергетическому переходу» МЭА в Париже также приняли участие заместитель министра окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Фатма Варанк, глава МЭА Фатих Бирол, председатель COP21 и председатель Консультативной группы председателей COP Лоран Фабиус, а также многочисленные высокопоставленные должностные лица из более чем 50 стран.