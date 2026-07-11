В музее, созданном совместно Управлением Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) и Мемориальным центром Сребреницы, представлены личные предметы жертв геноцида

Музей, открытый в Сребренице при поддержке Турции, сохраняет память о геноциде В музее, созданном совместно Управлением Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) и Мемориальным центром Сребреницы, представлены личные предметы жертв геноцида

В бывшем заводе, ставшем символическим местом геноцида в Сребренице и преобразованном в музей при поддержке Турции, хранятся личные принадлежности жертв, а также их истории и воспоминания.

В музее, созданном в рамках проекта, реализуемого совместно Управлением Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) и Мемориальным центром Сребреницы, представлены личные предметы жертв геноцида.

В музее также есть информационные секции, посвящённые различным темам — от начала геноцида до Боснийской войны, а на экранах демонстрируются видеоматериалы о событиях в Сребренице и её окрестностях, а также о Боснийской войне.

Стены, украшенные фотографиями жертв геноцида, и секции, где выставлены оставшиеся после них туфли, входят в число мест, вызывающих у посетителей наибольшие эмоции.

«У этих людей были свои истории, и их родственники до сих пор продолжают жить здесь»

Заместитель председателя TİKA Яхья Джошкун в интервью корреспонденту «Анадолу» заявил, что во всех уголках мира по-прежнему продолжаются притеснения, зверства и преступления против человечности.

Отметив, что у геноцида, произошедшего в Сребренице в 1995 году, есть и другая сторона, Джошкун сказал: «Сребреница — это не просто событие, произошедшее на глазах всего мира. Эти преступления были совершены под присмотром организаций, которые якобы стремятся установить мир во всем мире», — сказал он.

Отметив, что в результате резни в Сребренице было убито не менее 8 372 человек, он добавил, что TİKA, стремясь не дать забыть о геноциде, сначала провела ремонт фабрики, ставшей свидетелем всех этих событий.

«Здесь рассказывается о том, как началась война после распада Югославии, как она протекала и как совершались геноциды, в первую очередь в Сребренице. Личные истории наших погибших в войне героев представлены вместе с их личными вещами. Это не просто статистика. Это не просто фотографии, повешенные на стене — каждый из них был настоящим человеком. У этих людей были свои истории, и их родственники до сих пор продолжают жить здесь», - подчеркнул Яхья Джошкун.

Он добавил, что агентство также ведет работу над тем, чтобы предметы, оставшиеся после жертв геноцида, сохранились на долгие годы.

Геноцид в Сребренице

После оккупации Сребреницы 11 июля 1995 года сербскими войсками под командованием Ратко Младича гражданские боснийцы, укрывшиеся у голландских солдат под эгидой ООН, впоследствии были переданы сербам.

Сербы, позволившие женщинам и детям добраться до района, контролируемого боснийскими военными, убили не менее 8 372 боснийских мужчин в лесных массивах, на фабриках и в складах. Тела убитых боснийцев были захоронены в массовых могилах.

В ходе работ по поиску пропавших без вести, начатых после войны, тела жертв, обнаруженные в массовых захоронениях, после установления личности ежегодно 11 июля с почестями хоронят на мемориальном кладбище в Поточари.