МО РФ сообщило о пуске межконтинентальных и гиперзвуковых ракет на учениях ядерных сил Сообщается об успешных пусках ракет «Ярс», «Кинжал», «Циркон», «Синева»

Российские и белорусские военные в рамках совместных учений стратегических и ядерных сил провели пуски межконтинентальных, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 21 мая.

В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования, следует из публикаций ведомства на официальных каналах в соцсетях.

«Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики»,- подчеркнули в МО РФ.

В частности, сообщается, что с государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

Из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону «Чижа», отметили в МО РФ.

Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева», сообщили в ведомстве. «С полигона «Капустин Яр» расчет вооруженных сил Республики Беларусь выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» практический пуск баллистической ракеты»,- отметили в МО РФ.

Отмечается, что к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Также самолет МиГ-31и осуществил пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал».

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко связались по видео-конференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения в четверг, 21 мая.

Глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны. Ранее ему было доложено о замысле проведения тренировки. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной.