Мощный циклон в РФ: повалено более 2 тыс. деревьев, без света остаются 70 тыс. человек

Более 2 тысяч деревьев повалено за два дня в Москве, Московской и Самарской областях РФ в результате прохождения мощного циклона, повреждены 1070 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 70 тысяч человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что на территории Москвы, Московской и Самарской областей от стихии пострадали 36 человек, в том числе пять детей, из них трое, в том числе один ребенок погибли. Тридцати трем пострадавшим, среди которых четыре ребенка, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Москву, столицу РФ, накануне накрыл сильный снегопад. В столичном регионе объявили оранжевый уровень опасности. Снегопад привел к падению деревьев. Отмечается, что непогоду принесли циклоны, которые гонят холодный воздух с северных морей, в основном с Баренцева моря.Синоптики прогнозируют, что погода улучшится лишь в среду.

«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что погода опасна и есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.