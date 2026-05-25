Мохаммад-Багер Галибаф переизбран спикером парламента Ирана

Депутат от Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф вновь избран председателем парламента Ирана.

Как сообщает полуофициальное агентство Fars, в голосовании за пост спикера парламента на третий год работы меджлиса 12-го созыва Галибаф, известный своей близостью к консерваторам, соперничал с консервативным депутатом Мохаммадом Таки Нагдали и Османом Салари.

По итогам голосования в парламенте Галибаф получил 235 из 276 голосов и был переизбран на должность председателя меджлиса. Нагдали набрал 29 голосов, Салари — 7, еще 5 бюллетеней были признаны недействительными.

На посты заместителей председателя парламента были избраны депутат от Ардебиля Али Никзад, получивший 143 голоса, и депутат от Хамедана Хамид Реза Хаджибабаи, набравший 100 голосов.

В Иране парламентские выборы проходят раз в четыре года, тогда как выборы председателя парламента проводятся ежегодно.

Мохаммад-Багер Галибаф родился в 1961 году в Мешхеде. Он окончил факультет политической географии Тегеранского университета. Во время ирано-иракской войны вступил в Корпус стражей исламской революции, а в период службы командующим ВВС завершил докторскую степень по политической географии.

В 1994 году Галибаф возглавил строительный штаб «Хатам аль-Анбия», созданный для реализации крупных государственных проектов и контрактов.

9 июля 1999 года он подписал письмо военных с угрозами в адрес тогдашнего президента-реформиста Мохаммада Хатами после антиправительственных протестов студентов Тегеранского университета.

В разные годы Галибаф занимал пост начальника полиции Ирана, а с 2005 по 2017 год был мэром Тегерана.

В 2017 году верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил его членом Совета по определению политической целесообразности. В том же году Галибаф участвовал в президентских выборах, однако снял свою кандидатуру в пользу другого консервативного кандидата — Ибрагима Раиси.

В настоящее время Галибаф одновременно занимает посты председателя парламента и главы переговорной делегации.