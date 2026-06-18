Москва пообещала «жесткий» ответ на новые санкции Евросоюза

Россия примет «действенные и жесткие» ответные меры в связи с новыми антироссийскими санкциями Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ограничения, принятые Брюсселем 15 июня, затронули отдельных российских физических и юридических лиц, а также ряд зарубежных компаний. Представитель МИД отметила, что Евросоюз продолжает расширять санкционное давление, несмотря на то что подобные меры, по оценке Москвы, не достигают поставленных целей и наносят ущерб самим европейским странам.

Захарова заявила, что в ЕС пытаются количественно наращивать санкции, однако не могут добиться их эффективности. По ее словам, с каждым новым решением «абсурдность» санкционного курса усиливается, а ограничительные меры все чаще приобретают международный характер, затрагивая интересы третьих стран.

«С нашей стороны последует действенный жесткий ответ», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Отдельно Захарова прокомментировала вопрос дипломатических контактов между Россией и странами Евросоюза. Она напомнила, что введенный Москвой уведомительный порядок въезда в Россию для дипломатов ЕС носит ответный характер.

По словам дипломата, Россия готова пересмотреть применение этой меры, если Евросоюз и государства Шенгенской зоны откажутся от дискриминационных ограничений в отношении сотрудников российских дипломатических представительств и консульских учреждений.

Захарова подчеркнула, что Москва считает важным сохранять дипломатические каналы общения даже со странами, проводящими недружественную политику в отношении России. При этом, по ее словам, базовым принципом дипломатических отношений остается взаимность.

Москва направила Еревану ноту протеста

Представитель МИД РФ также затронула ситуацию вокруг ситуации на счет мемориала Героям Великой Отечественной войны в армянском Гюмри. Она сообщила, что Москва направила Еревану ноту протеста и рассчитывает на объективное расследование произошедшего.

Захарова назвала инцидент не просто «хулиганством», а «атакой на общую историческую память России и Армении». По ее словам, военнослужащие 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, подключились к восстановлению мемориала. В Москве также рассчитывают, что виновные понесут должное наказание.

В то же время представитель МИД выразила недоумение в связи с отсутствием, по оценке российской стороны, четкой публичной реакции официального Еревана на произошедшее. Она также отвергла попытки отдельных армянских информационных ресурсов представить инцидент как провокацию российской стороны, назвав такие утверждения ложными.

Кроме того, Захарова прокомментировала заявления западных политиков и военных о возможных действиях против России. Она предупредила, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО против любого российского региона ответ Москвы будет «решительным и разрушительным» для инициаторов такого шага.

По словам представителя МИД РФ, западные страны должны осознавать, к каким последствиям могут привести подобные заявления и действия. Захарова подчеркнула, что Россия будет исходить из необходимости защиты своей безопасности и национальных интересов.

РФ ждет возобновления сотрудничества стран Каспия

Представитель МИД указала, Россия надеется, что после достижения соглашения между Ираном и США государства Каспия смогут возобновить реализацию намеченных шагов в регионе.

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время, после подписания сторонами конфликта достигнутых договоренностей прикаспийские государства, в частности Иран, Казахстан, Туркмения, Россия и Азербайджан смогут возобновить реализацию на Каспии ранее намеченных совместных шагов в пятистороннем формате в целях дальнейшего укрепления сотрудничества, включая и меры по обеспечению комплексной безопасности региона», - сказала она.

Захарова также отметила, что приоритетом этой работы была и остается неприемлемость внешнего вмешательства в дела «пятерки». Она подчеркнула, что всецело убеждена в необходимости сохранения Каспийского моря в качестве зоны мира с безопасным и беспрепятственным морским судоходством. «Это касается также и Азовского, Черного морей», - добавила дипломат.