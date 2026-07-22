Замглавы МИД РФ и КНР провели в Пекине политические консультации по Ближнему Востоку и Африке

Москва и Пекин назвали палестино-израильское урегулирование приоритетом для Ближнего Востока Замглавы МИД РФ и КНР провели в Пекине политические консультации по Ближнему Востоку и Африке

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко провел политические консультации по тематике Ближнего Востока и Африки с замглавы МИД КНР Мяо Дэюй.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ в среду, 22 июля, в фокусе внимания находилась эскалация напряженности в Ближневосточном регионе. Подчеркнут императив скорейшего прекращения боевых действий между США и Ираном, возвращения к политико-дипломатическому процессу на основе «Исламабадского меморандума» для выработки долгосрочного комплексного соглашения. Поддержаны соответствующие усилия пакистанских и арабских посредников.

«Отмечено, что задача внешних игроков – не разжигать противоречия, а поощрять движение к миру. В связи с этим российская сторона поделилась своими предложениями в рамках обновленной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива»,- отметили в пресс-службе.

- Урегулирование палестино-израильского конфликта – приоритетная задача

Дипломаты выразил общее мнение о том, что негативные события на Ближнем Востоке не должны заслонять приоритетную для региона задачу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Акцентирована необходимость обеспечения устойчивого режима прекращения огня в секторе Газа и скорейшей нормализации ситуации на Западном берегу реки Иордан. Подтверждена единая позиция в пользу комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого, территориально целостного и жизнеспособного Государства Палестина.

Также рассмотрена обстановка в Ливане, Сирии, Йемене, Судане и Ливии. Стороны обменялись опытом проведения мероприятий по линии Форума партнёрства Россия-Африка и Форума китайско-африканского сотрудничества.

Отмечено обоюдное стремление России и Китая способствовать становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, содействовать африканским государствам в укреплении их суверенитета во всех его измерениях.

- Конфликты в Африке

Отдельное внимание уделено проблематике предотвращения и урегулирования конфликтов на Африканском континенте, координации поддержки Россией и Китаем стран Африки в преодолении стоящих перед ними вызовов в сфере безопасности на основе принципа «африканским проблемам – африканское решение».

По итогам консультаций констатирована близость или совпадение подходов России и Китая к существующим на Ближнем Востоке и в Африке кризисным ситуациям, что создает основу для дальнейшего наращивания внешнеполитической координации Москвы и Пекина в интересах содействия эффективному урегулированию региональных конфликтов на основе международного права и поиска баланса интересов всех вовлеченных сторон.