Москва и Доха обсудили ситуацию в Ормузском проливе Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели телефонный разговор

Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подчеркнули необходимость отказа от попыток силового решения кризиса в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.



"5 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Аль Тани. Обсуждалась ситуация в Ормузском проливе и вокруг него", - проинформировали в министерстве.

"Было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силовых решений кризиса и объединения усилий всех заинтересованных сторон по содействию достижению устойчивого долгосрочного урегулирования, включая договоренности о мерах обеспечения законных интересов безопасности всех стран Персидского залива и принципов свободы судоходства", - указали в ведомстве.