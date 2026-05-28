В МИД РФ отметили, что «подобное мероприятие не могло бы состояться без согласия люксембургских уполномоченных органов»

Москва заявила протест послу Люксембурга из-за эксгумации останков Андрея Мельника В МИД РФ отметили, что «подобное мероприятие не могло бы состояться без согласия люксембургских уполномоченных органов»

Посол Люксембурга в России Тома Райзен был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего перезахоронения в Украине.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, эксгумация состоялась 19 мая в Люксембурге.

В МИД РФ отметили, что «подобное мероприятие не могло бы состояться без согласия люксембургских уполномоченных органов».

«Под видом возвращения национальных "героев" в Украину перевезли прах гитлеровского приспешника и военного преступника, ответственного за массовые убийства мирного населения на национальной почве», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российская сторона усматривает в действиях люксембургских властей «пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников».

В МИД РФ также заявили, что подобные действия свидетельствуют о «неонацистском характере киевского режима», существование которого, как утверждается, «финансируется исключительно за счет его западных партнеров, включая Люксембург».

Кроме того, в ведомстве подчеркнули «обоснованность решения о проведении специальной военной операции».