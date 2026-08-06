Морская пехота США впервые провела в Южной Корее учения с боевыми FPV-дронами

Şilan Turp, Ulviyya Amoyeva
06 Августа 2026•Обновить: 06 Августа 2026
Морская пехота США впервые провела в Южной Корее учения с применением FPV-дронов и боевым расходом боеприпасов.
Как сообщает агентство Yonhap, учения прошли в районе Почхон, расположенном примерно в 30 километрах к югу от демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две Кореи.
В рамках маневров, в ходе которых впервые были использованы FPV-беспилотники с реальными боезарядами, управляемые наземными операторами через специальные очки и уничтожающие цели прямым ударом, американские морские пехотинцы поразили 6 целей на удалении около 900 метров.
Заместитель командира подразделения морской пехоты США полковник Питер Энкени отметил, что целью учений является укрепление совместной боевой готовности сил США и Южной Кореи.
Он подчеркнул важность демонстрации данных возможностей подразделениями, несущими службу на Корейском полуострове, с учетом местных рельефных условий.
Представитель американских сил в Корее (USFK) добавил, что учения проводились в координации с сухопутными силами Южной Кореи и были направлены на демонстрацию совместного оборонного потенциала двух союзников.
Южнокорейский танк загорелся во время учений
Кроме того, в ходе проведения учебных стрельб боевыми снарядами в Почхоне загорелся танк южнокорейской армии модели «K1E1».
Представители вооруженных сил сообщили, что экипаж был благополучно эвакуирован, пострадавших нет.
Причина возгорания, начавшегося в моторном отсеке машины, пока не установлена. По данному факту начато расследование.