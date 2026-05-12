Монголия представила меры по сохранению лесов на 21-й сессии UNFF21

Монголия представила свои лесные инициативы и меры по борьбе с опустыниванием на 21-й сессии Форума ООН по лесам (UNFF21).

Как сообщает МОНЦАМЭ, сессия открылась в Нью-Йорке 11 мая. На ней был представлен Глобальный доклад о выполнении целей в области лесов на 2026 год — ключевой документ, оценивающий прогресс в достижении шести глобальных целей и 26 задач, заложенных в Стратегическом плане ООН по лесам на период 2017–2030 годов.

В рамках сессии участники обсуждают текущую ситуацию в мировом лесном секторе, основные вызовы и перспективные направления политики.

Согласно докладу, с 2015 по 2025 год в мире было утрачено около 40 миллионов гектаров лесов, при этом потребность в финансировании устойчивого лесопользования по-прежнему высока.

В мероприятии участвуют Постоянный представитель Монголии при ООН Н. Анхбаяр и директор Лесного агентства Б. Оюунсанаа. Они представили информацию о подготовке к 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в 2026 году, а также рассказали о ходе реализации и итогах общенациональной кампании «Миллиард деревьев» и о мерах, принимаемых Монголией для противодействия деградации лесов и опустыниванию.

ООН: площадь лесов сокращается

С 2015 по 2025 год площадь лесов на Земле сократилась более чем на 40 миллионов гектаров, предупреждают авторы нового доклада ООН, обнародованного в понедельник на открытии 21-й сессии Форума ООН по лесам (UNFF21).

Несмотря на растущее понимание важности лесных экосистем в борьбе с последствиями изменения климата и обеспечении продовольствием населения планеты, они продолжают исчезать.

Документ представляет собой самую актуальную оценку хода реализации Стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы и шести глобальных целей в области лесов. Доклад основан на добровольных данных, предоставленных 48 странами, на которые приходится 51 процент мировых лесных ресурсов, а также на доступных глобальных данных.

«Леса играют решающую роль в достижении Целей устойчивого развития — от борьбы с климатическими изменениями и сохранения биоразнообразия до обеспечения продовольственной безопасности и устойчивых источников дохода», — заявила помощник генерального секретаря ООН по координации политики Бьерг Сандкьер.

По ее словам, инвестиции в леса — это вложения в устойчивую экономику, климатическую стабильность и благополучие будущих поколений.

Неравномерный прогресс

Пятьдесят четыре процента всех лесов мира сосредоточены в пяти странах: 20% — в Российской Федерации, 12% — в Бразилии, 9% — в Канаде, 7% — в США и 5% — в Китае.

Авторы доклада отмечают, что многие страны уже предпринимают серьезные усилия по сохранению лесов - расширяют охраняемые лесные территории, усиливают контроль за лесопользованием, внедряют программы восстановления деградированных земель и развивают международное сотрудничество.

В документе подчеркивается, что примеры национального лидерства и инициатив на уровне местных сообществ демонстрируют: прогресс может быть значительно ускорен.

Директор Секретариата Форума ООН по лесам Жюльетт Биао подчеркнула, что время для промедления упущено — до конечного срока достижения Целей устойчивого развития осталось менее пяти лет.

По ее мнению, решающую роль здесь сыграют политическая воля, новые механизмы финансирования и координация между различными секторами экономики.

