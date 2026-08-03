Эти меры призваны обеспечить справедливое распределение топлива, сократить время ожидания на заправочных станциях и сохранить доступ к топливу для жителей сельских районов

Монголия на фоне общенационального дефицита топлива ввела ограничения на покупку бензина Эти меры призваны обеспечить справедливое распределение топлива, сократить время ожидания на заправочных станциях и сохранить доступ к топливу для жителей сельских районов

Как сообщает государственное информационное агентство «Монтсаме», в понедельник, 3 августа Монголия ввела ограничения на приобретение бензина на фоне общенационального дефицита топлива.

В соответствии с этими ограничениями, которые вступают в силу в полночь и будут действовать до 15 августа, топливо будет продаваться в зависимости от четности или нечетности номерных знаков, при этом максимальная сумма покупки ограничена 50 000 тугриков (около 14 долларов) на одно транспортное средство. Также будет запрещена продажа топлива в переносных емкостях.

Официальные лица заявили, что эти меры призваны обеспечить справедливое распределение топлива, сократить время ожидания на заправочных станциях и сохранить доступ к топливу для жителей сельских районов.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорин Дамдиням заявил, что на Монголию повлияли глобальные сбои в транспортировке нефти, топлива и нефтепродуктов, а также международный нефтяной кризис.

По его словам, только в июле российские нефтяные объекты подверглись нападениям 190 раз, что вынудило 16 нефтеперерабатывающих заводов приостановить работу и привело к сокращению мощностей по переработке нефти на целых 45%.

Дамдиням сообщил, что в среду через пограничный пункт Замын-Ууд поступило 1 000 метрических тонн авиационного топлива.

Он добавил, что Монголия сотрудничает с Россией в целях увеличения поставок топлива, одновременно ведя переговоры с представителями правительства Южной Кореи и руководством нефтеперерабатывающих заводов этой страны.

Монголия также обеспечила первую партию поставок из Китая, включающую 2 000 метрических тонн дизельного топлива и 6 000 метрических тонн бензина АИ-92.

«Мы делаем всё возможное, чтобы урегулировать ситуацию, сводя к минимуму неудобства для населения и справедливо распределяя имеющиеся запасы топлива», — сказал Дамдиням. «Мы также формируем резервы к осеннему урожаю, когда спрос на дизельное топливо обычно достигает 7 000–10 000 метрических тонн».