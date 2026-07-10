Соглашения подписаны в ракмах государственного визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна

Монголия и Южная Корея подписали свыше 20 документов о расширении сотрудничества Соглашения подписаны в ракмах государственного визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна

Государственный визит президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Монголию по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха продолжается.

Как сообщило МОНЦАМЭ, по итогам переговоров стороны подписали 21 документ, направленный на расширение двустороннего сотрудничества в ключевых сферах экономики, социальной политики, науки, образования, здравоохранения, экологии, культуры и финансов.

Одним из практических результатов визита стала договоренность о взаимном признании водительских удостоверений двух стран, что упростит передвижение и пребывание граждан Монголии и Республики Корея.

Стороны также договорились о совместной реализации проекта по созданию Второго национального онкологического центра в Монголии. Ожидается, что сотрудничество позволит укрепить систему специализированной медицинской помощи и повысить доступность лечения онкологических заболеваний.

Монголия и Республика Корея условились расширять взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами, включая сотрудничество в сфере подготовки дипломатических кадров и обмена опытом.

Особое внимание уделено развитию науки и технологий. Страны договорились укреплять сотрудничество в области научных исследований, инноваций и современных технологий, а также совместно развивать цифровую трансформацию, внедрение цифровых решений и обмен опытом в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В сфере образования стороны договорились расширять академическое сотрудничество, поддерживать обмены между образовательными учреждениями, реализовывать совместные программы и развивать партнерство в подготовке специалистов.

Монголия и Республика Корея также будут совместно работать над сохранением, управлением и популяризацией мемориального парка имени Ли Тхэ Чжуна, уделяя внимание вопросам исторической памяти и культурного наследия.

Значительный блок договоренностей касается сельского хозяйства. Стороны условились расширять сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, сельскохозяйственного производства и развития аграрного сектора. Кроме того, достигнуты договоренности о развитии современных систем распределения продукции и логистики, что должно способствовать укреплению торговых связей.

В сфере здравоохранения страны договорились развивать сотрудничество в оказании медицинской помощи, совершенствовании системы здравоохранения, обмене опытом и внедрении современных медицинских технологий.

Отдельное внимание уделено вопросам энергетики. Монголия и Республика Корея намерены совместно работать над реализацией проектов в области энергетического перехода, развития экологически чистой энергетики и внедрения современных энергетических технологий.

В культурно-гуманитарной сфере утверждена программа сотрудничества на 2026–2030 годы, предусматривающая расширение обменов в области культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Стороны также договорились продолжить сотрудничество в сфере трудовой миграции. Речь идет о направлении и приеме работников в рамках действующей системы разрешений на трудоустройство, а также о совершенствовании механизмов организованного трудоустройства граждан Монголии в Республике Корея.

Еще одним направлением станет развитие животноводства, внедрение современных сельскохозяйственных технологий и укрепление продовольственной безопасности. Республика Корея окажет содействие Монголии в повышении потенциала аграрного сектора.

Существенный блок соглашений посвящен вопросам изменения климата и охраны окружающей среды. Страны договорились совместно противодействовать последствиям изменения климата, бороться с опустыниванием и песчаными бурями, снижать деградацию лесов, восстанавливать лесные ресурсы и развивать проекты, направленные на сохранение лесных экосистем. Кроме того, стороны будут совместно реализовывать инициативы по укреплению потенциала Монголии в реализации климатически ориентированных природоохранных проектов и обмениваться опытом в сфере устойчивого управления лесными ресурсами.

Центральные банки Монголии и Республики Корея договорились о развитии сотрудничества, обмене опытом и оказании технической помощи по вопросам деятельности центральных банков, что направлено на укрепление финансового взаимодействия двух стран.

В научной сфере достигнута договоренность о проведении совместных исследований по сохранению природного наследия Монголии, а также об объединении усилий в изучении и сохранении объектов культурного наследия, включая подводное культурное наследие.

Стороны также договорились сотрудничать в области нового городского строительства. Республика Корея окажет поддержку развитию города Хархорум, в том числе посредством обмена опытом и применения современных подходов к градостроительству.

В финансовой сфере достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между банковскими учреждениями Монголии и Республики Корея.

