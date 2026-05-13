Монголия и Черногория обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Состоялась первая онлайн-консультативная встреча Министерств иностранных дел двух стран

В онлайн-формате состоялась первая политическая консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Черногории.

Как сообщило МОНЦАМЭ, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и сотрудничества, а также о перспективах их дальнейшего развития.

Особое внимание было уделено вопросам расширения торгово-экономического взаимодействия, развития партнерства в сферах туризма, науки, культуры и спорта. Стороны также обсудили поддержку прямых контактов между частными секторами и организацию совместного бизнес-форума.

В связи с отмечаемым в текущем году 20-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Черногорией состоялся обмен мнениями по организации визитов на высоком и высшем уровнях, подготовке основополагающих документов о сотрудничестве, а также выпуске юбилейных почтовых марок.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций. Монгольская сторона направила запрос о направлении представителя Черногории на COP17 (Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата).

Отдельно были отмечены 20-летие восстановления независимости Черногории, которое также празднуется в этом году, и решение Европейского союза о начале официальных переговоров о вступлении Черногории в ЕС.

С монгольской стороны встречу возглавила директор Департамента по делам Европы и Африки Министерства иностранных дел Монголии Ганхуурайн Баттунгалаг, с черногорской стороны — исполняющая обязанности директора Департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Черногории Мария Стипчевич.