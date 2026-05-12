Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк впервые за 26 лет посетил Улан-Батор

Монголия и УВКПЧ подписали меморандум о создании Регионального центра исследований прав человека Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк впервые за 26 лет посетил Улан-Батор

Подписан меморандум о разработке дорожной карты по созданию Регионального центра исследований прав человека в Монголии.

Как сообщает МОНЦАМЭ, с 10 по 11 мая в Монголии с официальным визитом находился Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), расположенное в Женеве (Швейцария), является институтом ООН, занимающимся защитой, поощрением, уважением и обеспечением прав человека.

Это управление ведет диалог с правительствами стран по вопросам прав человека, оказывает помощь государствам — членам ООН, активизирует международное сотрудничество и координирует деятельность по защите прав человека в системе ООН. УВКПЧ также способствует распространению подхода, основанного на уважении прав человека.

Визит главного должностного лица ООН по правам человека в Монголию стал признанием достижений правительства страны в области демократии, прав человека и гендерного равенства. Этот визит также важен для представления и продвижения монгольского опыта на международной арене, а также для обмена наработками с другими государствами.

В рамках визита министр иностранных дел Батмунх Батцэцэг и Верховный комиссар Фолькер Тюрк провели двустороннюю встречу. Стороны обменялись мнениями о текущей международной ситуации, а также о выполнении Монголией международных договоров и конвенций по правам человека, к которым она присоединилась.

В ходе встречи МИД Монголии и УВКПЧ подписали Меморандум о сотрудничестве по разработке дорожной карты для создания Регионального центра исследований прав человека. Это стало важным шагом в реализации обязательств, взятых Монголией в связи с 75-летием принятия Всеобщей декларации прав человека.

На 17-ю Конференцию сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Монголии в августе текущего года, Управление Верховного комиссара направит свою делегацию. Стороны также договорились совместно организовать специальное мероприятие по вопросам обеспечения прав уязвимых групп населения — особенно детей и женщин, пострадавших от изменения климата.

В ходе встречи Фолькер Тюрк представил инициативу «Глобальный альянс за права человека» (Global Alliance for Human Rights). Он отметил, что в условиях ослабления верховенства права и ухудшения ситуации с правами человека в мире необходимо сделать эту тему центральным элементом глобального диалога и процессов принятия решений. Верховный комиссар предложил Монголии изучить данную инициативу и поддержать ее.

Цель инициативы «Глобальный альянс за права человека» — содействие скоординированному сотрудничеству с участием многих сторон.

Верховный комиссар ООН по правам человека посетил Монголию спустя 26 лет после предыдущего визита.