Стороны намерены расширить взаимодействие в политической, торгово-экономической и других сферах

Монголия и Таджикистан подписали 11 документов о сотрудничестве Стороны намерены расширить взаимодействие в политической, торгово-экономической и других сферах

Монголия и Таджикистан в ходе государственного визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Улан-Батор подписали пакет из 11 документов, направленных на расширение взаимодействия в политической, экономической, транспортной, аграрной, экологической, образовательной и других сферах, сообщило МОНЦАМЭ.

Одним из ключевых соглашений стало межправительственное соглашение о взаимном освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований. Документ, подписанный главами МИД двух стран, предусматривает возможность поездок между двумя странами без оформления виз сроком до 30 дней.

Также подписано соглашение о международных автомобильных перевозках, которое создает правовую основу для развития торгово-транспортных связей, упрощения процедур перевозок и расширения транзитного сотрудничества.

В аграрной сфере стороны заключили меморандум о сотрудничестве в области защиты и карантина растений, а также дорожную карту на 2026–2028 годы по развитию сотрудничества в сельском хозяйстве и продовольственном обеспечении. Документы предусматривают обмен информацией, расширение поставок сельхозпродукции и укрепление взаимодействия между профильными ведомствами.

Монголия и Таджикистан также договорились о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Подписанный меморандум предусматривает совместную работу по восстановлению пастбищ, защите ледников, борьбе с опустыниванием, сохранению биоразнообразия и развитию механизмов «зеленого» финансирования.

Отдельные документы касаются сотрудничества в области молодежной политики и спорта, промышленной безопасности и горного надзора, образования, профессионально-технического обучения, геологических исследований, а также развития торговли и инвестиций.

В частности, профильные ведомства двух стран договорились о расширении обменов студентами, преподавателями и исследователями, реализации совместных образовательных программ, развитии научных проектов, обмене опытом в сфере геологии и внедрении современных технологий в горнодобывающей отрасли.

Кроме того, подписанный меморандум между инвестиционными и экспортными агентствами Монголии и Таджикистана предусматривает поддержку экспортных проектов, укрепление деловых связей между предпринимателями двух стран и создание условий для развития инвестиционного сотрудничества.

Стороны договорились увеличить поставки продукции



Как сообщила пресс-служба главы таджикского государства, Монголия и Таджикистан по итогам государственного визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Улан-Батор договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество, создать Таджикско-Монгольский деловой совет и развивать взаимодействие в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, туризма и охраны окружающей среды.

В ходе переговоров главы двух государств отметили, что взаимные государственные визиты лидеров Монголии и Таджикистана в 2025 и 2026 годах вывели двусторонние отношения на новый уровень и определили направления практического сотрудничества на ближайшие годы.

Стороны договорились увеличить взаимные поставки продукции. Таджикистан планирует расширить экспорт в Монголию фруктов, ягод, овощей и хлопчатобумажной продукции, а Монголия — поставки мяса и мясной продукции, шерсти, кашемира и кожевенного сырья.

Кроме того, страны намерены развивать кооперацию между производителями монгольской шерсти и кашемира и предприятиями хлопково-текстильной промышленности Таджикистана для организации совместного производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Для расширения аграрного сотрудничества будет создана совместная рабочая группа по сельскому хозяйству.

Главы государств приветствовали создание Таджикско-Монгольского делового совета, который должен стать площадкой для развития торговых связей, поддержки экспорта, укрепления контактов между предпринимателями и привлечения инвестиций.

Стороны также договорились активизировать сотрудничество в транспортной сфере, устранить существующие барьеры в логистике и создавать условия для формирования эффективных маршрутов между двумя странами.

​​​​​​​Сотрудничество в энергетике



Отдельное внимание было уделено энергетике. Монголия и Таджикистан выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в области гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и «зеленой» энергетики, а также в использовании современных технологий для реализации совместных проектов.

В экологической сфере страны подтвердили готовность совместно работать по вопросам рационального использования водных ресурсов, сохранения ледников, адаптации к изменению климата и борьбы с опустыниванием. Монголия высоко оценила международные инициативы президента Таджикистана Эмомали Рахмона в области водной дипломатии и сохранения ледников.

Стороны также договорились развивать туристическое сотрудничество, продвигать национальные туристические бренды Таджикистана «Feel the Friendship» и Монголии «Go Mongolia», а также привлекать инвестиции в туристическую инфраструктуру.

