Монголия и Сербия привержены дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества

Ulviyya Amoyeva
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Государственный секретарь МИД Сербии Дамян Йович провел встречу с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Как сообщила пресс-служба сербского внешнеполитического ведомства, переговоры прошли в рамках визит Йовича в Улан-Батор.
Дипломаты подтвердили в ходе встречи, что двусторонние отношения между двумя странами неизменно строятся на традиционной дружбе и взаимном уважении.
Отмечена обоюдная приверженность дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между Республикой Сербия и Монголией, которые в текущем году отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.
В этом контексте были также обсуждены предстоящие двусторонние мероприятия на высоком уровне.
Собеседники подчеркнули важность активизации контактов между государственными институтами, деловыми кругами и гражданами двух дружественных стран.
Государственный секретарь Дамян Йович, в свою очередь, выразил особую благодарность за последовательную поддержку Монголией территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия.