Монголия и Сербия привержены дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества Состоялась встреча главы МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг с госсекретарем МИД Сербии Дамяном Йовичем

Государственный секретарь МИД Сербии Дамян Йович провел встречу с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Как сообщила пресс-служба сербского внешнеполитического ведомства, переговоры прошли в рамках визит Йовича в Улан-Батор.

Дипломаты подтвердили в ходе встречи, что двусторонние отношения между двумя странами неизменно строятся на традиционной дружбе и взаимном уважении.

Отмечена обоюдная приверженность дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между Республикой Сербия и Монголией, которые в текущем году отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

В этом контексте были также обсуждены предстоящие двусторонние мероприятия на высоком уровне.

Собеседники подчеркнули важность активизации контактов между государственными институтами, деловыми кругами и гражданами двух дружественных стран.

Государственный секретарь Дамян Йович, в свою очередь, выразил особую благодарность за последовательную поддержку Монголией территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия.