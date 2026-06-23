Монголия и Индия подтвердили стратегический курс на расширение двустороннего сотрудничества В Улан-Баторе состоялись официальные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран

Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг провела официальные переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщает МОНЦАМЭ, в ходе встречи стороны подробно обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества, а также обсудили актуальные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Батцэцэг подтвердила приверженность дальнейшему последовательному расширению и углублению двусторонних отношений и сотрудничества.

В свою очередь, Джайшанкар подчеркнул, что данный визит имеет важное значение для практической реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Монголией и Индией.

Глава ведомства отметил, что особое внимание уделяется расширению торгово-экономического сотрудничества и определению его приоритетных направлений.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к тесному взаимодействию в целях дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах и эффективной реализации крупных проектов и программ стратегического значения. В этом контексте было отмечено, что 2025 год ознаменовался 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и 10-летием установления стратегического партнерства.

Подчеркнуто, что государственный визит Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Индию в рамках юбилейных мероприятий открыл новую страницу в двусторонних отношениях и придал дополнительный импульс развитию стратегического партнерства.

В ходе переговоров министр Батцэцэг особо отметила, что строительство нефтеперерабатывающего завода, реализуемого при поддержке Индии и являющегося символом двустороннего сотрудничества, имеет стратегическое значение для укрепления экономической безопасности Монголии и долгосрочного устойчивого развития страны.

Стороны также обстоятельно обсудили вопросы расширения торговли и инвестиций, диверсификации торговых потоков, а также более эффективного использования взаимных преимуществ и ресурсов двух стран. В частности, была подчеркнута важность увеличения экспорта коксующегося угля и другой продукции горнодобывающей промышленности из Монголии в Индию.

Наряду с этим были рассмотрены перспективы углубления сотрудничества в сферах переработки, обмена технологиями и развития человеческого капитала в сельскохозяйственном и животноводческом секторах.

В продолжение обсуждения стороны договорились о дальнейшем развитии транспортно-логистической взаимосвязанности, включая создание новых транспортных коридоров, совместное использование инфраструктуры третьих стран, а также расширение регулярного авиасообщения для укрепления экономических и гуманитарных связей.

Отмечено, что национальный авиаперевозчик Монголии ведет подготовку к запуску прямых рейсов в Дели, что, как ожидается, станет важным фактором активизации народных обменов и развития туризма между двумя странами.

Стороны также подчеркнули, что сотрудничество в сферах образования и культуры традиционно является важным связующим звеном между двумя народами и играет ключевую роль в укреплении взаимопонимания и дружественных отношений.

В этой связи достигнута договоренность о расширении возможностей предоставления стипендий, реализации программ обучения и повышения квалификации, в том числе для учащихся сельских школ, а также о запуске инициативы по подготовке преподавателей английского языка. Индийская сторона, в свою очередь, представила инициативу по использованию опыта индийских фермеров в мониторинге пастбищ и состояния здоровья скота с применением цифровых и интеллектуальных технологий, предложив развивать сотрудничество в данном направлении.

Министры иностранных дел подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия на региональном и международном уровнях, включая координацию в рамках ООН и других международных организаций.

Официальные переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. По итогам встречи главы ведомств проинформировали представителей СМИ о достигнутых договоренностях и основных результатах переговоров.