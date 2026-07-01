Один из важнейших центров религиозного туризма Турции с началом туристического сезона вновь переживает наплыв посетителей

Монастырь Сумела в турецком Трабзоне за пять лет после реставрации посетили более 2 млн человек Один из важнейших центров религиозного туризма Турции с началом туристического сезона вновь переживает наплыв посетителей

Исторический монастырь Сумела, высеченный в скале на высоте 300 метров на склоне горы Карадаг с видом на долину Алтындере в районе Мачка турецкой провинции Трабзон, продолжает привлекать внимание посетителей.

Монастырь сумела, также известный как «Монастырь Девы Марии», был закрыт для посещения в сентябре 2015 года из-за риска камнепадов.

Реставрационные работы, инициированные Министерством культуры и туризма Турции в феврале 2016 года, проводились поэтапно. Первый этап, включавший благоустройство территории, геологические и геотехнические исследования, а также укрепление скального массива, завершился открытием участка до внутреннего двора 25 мая 2019 года. После завершения основной части второго этапа 28 июля 2020 года для посетителей стали доступны около 65% комплекса. Третий этап, охвативший внутренний двор, завершился 1 июля 2021 года, когда монастырь полностью открылся для посещения.



После почти пятилетнего перерыва монастырь вновь начал привлекать интерес, как местных, так и иностранных туристов.

Однако уже 1 ноября 2021 года объект вновь был закрыт из-за угрозы камнепадов. Опасные скальные участки укрепили стальными тросами, а также установили защитные барьеры. После завершения этих работ монастырь вновь открылся для посещений 1 мая 2022 года.

Монастырь Сумела, включенный в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года и являющийся важным объектом исторического, культурного и природного туризма региона, в 2021 году посетили 153 тыс. 994 человека, в 2022 году — 339 тыс. 110, в 2023 году — 451 тыс. 550, в 2024 году — 442 тыс. 711, в 2025 году — 514 тыс. 596. За период с 1 января по 31 мая 2026 года здесь побывали еще 128 тыс. 311 человек. Таким образом, за последние пять лет число посетителей составило 2 млн 30 тыс. 272 человека.

Очередные работы по сохранению памятника, проведенные на основе научных данных, рекомендаций специалистов и решений профильных органов по охране культурного наследия, проходили с 8 по 16 июня 2026 года.

В ходе работ команды промышленных альпинистов очистили скальные поверхности во внутреннем и внешнем дворах монастыря, отремонтировали поврежденные участки пешеходных дорожек и кровель, а также очистили каменную кладку акведуков.

После завершения работ исторический монастырь вновь продолжил принимать посетителей.

– «Нужно активнее знакомить иностранцев с нашей страной»

Нермин Йылдырым, представитель компании, организующей туры в регион из Антальи, сообщила, что ежегодно монастырь Сумела посещают около 600 человек.

По ее словам, этот исторический памятник стоит посетить каждому.

«Архитектура здесь великолепная, можно сказать, одна из лучших в мире. Очень много гостей приезжает из Японии и Китая. Черноморский регион очень живописный, но хотелось бы, чтобы сюда приезжало еще больше людей и открывало для себя нашу страну. Нам нужно активнее знакомить иностранцев с Турцией», — сказала Йылдырым.

Гюнай Доруклу, приехавший в Трабзон из Афьонкарахисара, рассказал, что впервые посетил монастырь и был впечатлен увиденным.

«Я и раньше любил природу Черноморского региона, а после поездки он понравился мне еще больше. Архитектура монастыря просто великолепна. Ради такой красоты стоит преодолеть любой путь», — отметил он.



Хадие Каракуш, прибывшая с туристической группой из Измира, также поделилась своими впечатлениями.

«Мне очень понравилось. Подъем оказался непростым, все-таки возраст уже дает о себе знать, но оно того стоило. Я объездила многие места, побывала практически на всем южном побережье Турции, но здесь совершенно особая атмосфера. Мне очень понравилось. И прохлада, и природа просто восхитительны. Монастырь великолепен, я в восторге», — сказала она.

Нурай Байрак сообщила, что приехала вместе с супругом из Кютахьи, чтобы увидеть монастырь Сумела, который раньше знала только по фильмам.

В действительности монастырь оказался еще красивее, чем на экране, его обязательно стоит увидеть каждому, - отметила она.