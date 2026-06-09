Она пришла к выводу, что турецкий и армянский народы очень похожи, и обратила внимание на сходство в культуре, традициях, образе жизни и поведении жителей обеих стран

Молодая армянка Хасмик Вардересян: победа партии Пашиняна будет иметь важное значение для обеспечения мира Она пришла к выводу, что турецкий и армянский народы очень похожи, и обратила внимание на сходство в культуре, традициях, образе жизни и поведении жителей обеих стран

18-летняя жительница Еревана Хасмик Вардересян, комментируя победу премьер-министра Армении Никола Пашиняна на выборах, заявила: «На мой взгляд, это очень важный шаг и победа для обеспечения прочного мира в нашем регионе».



Вардересян, обучающаяся в образовательном комплексе имени Мхитара Себастаци и свободно владеющая турецким языком, ответила на вопросы корреспондента «Анадолу» на площади Республики в Ереване.



Рассказав, что проживает в Ереване около трех лет и провела 14 лет в Турции, Вардересян отметила, что получала образование в одной из армянских школ в Турции.



Вардересян рассказала, что с детских лет интересовался турецким языком и Турцией, и хотя раньше не интересовался политикой, с началом второй карабахской войны в 2020 году начала исследовать многие темы, включая историю Кавказа. «Сначала я больше говорила об армянах в Армении и об армянской общине в Турции. Я упоминала о наличии армянских школ, потому что большинство людей не знают, что там (в Турции) есть армянские школы».



- Победа Пашиняна на выборах



Говоря о победе премьер-министра Армении Никола Пашиняна на выборах, Вардересян отметила: «На мой взгляд, это очень важный шаг и победа для обеспечения прочного мира в нашем регионе».

По ее словам, каждый раз, посещая Турцию она общается с разными людьми. Она пришла к выводу, что эти два народа очень похожи, и обратила внимание на сходство в культуре, традициях, образе жизни и поведении жителей обеих стран.



Тем не менее, между обществами существует «расстояние»: «Это часто вызвано предвзятостью, незнанием другой стороны, но, если начнется процесс нормализации, если откроются границы, я думаю, что со временем эти предвзятости уменьшатся».



Передавая послание о том, что народы, проживающие в регионе, должны отстаивать мир, Вардерасян резюмировала: «Я считаю победу Пашиняна важным шагом на пути к установлению мира в нашем регионе».