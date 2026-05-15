Молдова подписала новые юридические инструменты Совета Европы

Вице-премьер Молдовы Михай Попшой подписал в пятницу, 15 мая ряд международных договоров, направленных на укрепление сотрудничества в сферах юстиции, защиты персональных данных и совместном производстве аудиовизуальных произведений в формате сериалов.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы, подписан Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Его целью является упрощение и ускорение международного судебного сотрудничества за счет расширения использования современных средств коммуникации для допроса лиц. В то же время документ облегчает прямые контакты между судебными органами и укрепляет сотрудничество при проведении трансграничных расследований.

Кроме того, была подписана Конвенция Совета Европы о совместном производстве аудиовизуальных произведений в форме сериалов. Она устанавливает общий правовой рамочный механизм для поощрения международного совместного производства аудиовизуальных сериалов, способствует европейскому культурному разнообразию, трансграничному сотрудничеству, обмену опытом и ресурсами, а также партнерствам между производителями из различных государств.

Документ также устанавливает единые стандарты для признания официальных совместных производств, обеспечивая чёткий и предсказуемый режим сотрудничества между государствами-участниками.

В рамках того же мероприятия вице-премьер Михай Попшой передал Генеральному секретарю СЕ ратификационную грамоту к Протоколу о внесении поправок в Конвенцию о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных, подписанному в Страсбурге 9 февраля 2023 года.

Протокол вводит более четкие правила обработки данных, укрепляет стандарты их защиты, регулирует трансграничную передачу данных в другие государства или международные организации и отвечает на вызовы, обусловленные технологическими изменениями и кибербезопасностью.

Республика Молдова сегодня принимает 135-ю Министерскую сессию Комитета министров Совета Европы.

Заседание знаменует завершение председательства нашей страны в Комитете министров Совета Европы, осуществленного в период с 14 ноября 2025 года по 15 мая 2026 года под девизом «За Европу мира и устойчивости». Это второй мандат, который Республика Молдова исполняет с момента вступления в Совет Европы, первый был реализован в 2003 году.