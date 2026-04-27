Молдова отмечает День Государственного флага

Молдова в понедельник, 27 апреля отмечает День Государственного флага.

Как сообщил МОЛДПРЕС, по случаю праздника состоится целый ряд официальных мероприятий, которые начались утром церемонией поднятия триколора перед зданием правительства.

В мероприятии принял участие председатель парламента Игорь Гросу вместе с представителями госучреждений.

День Государственного флага был учрежден парламентом Молдовы 23 апреля 2010 года, чтобы подчеркнуть важность этого национального символа. Триколор официально стал государственным флагом страны 27 апреля 1990 года, когда за это проголосовали депутаты первого парламента. В тот же день триколор был водружен на здание законодательного форума.

Историки и специалисты по символике подчеркивают, что государственный флаг Республики Молдова — один из важнейших символов национальной идентичности, возникший в контексте движения национального возрождения конца 1980‑х годов.

По мнению исследователей, принятие флага имело мощную политическую и символическую нагрузку: триколор стал элементом социальной мобилизации и утверждения национальной идентичности в период, предшествующий провозглашению независимости. Эксперты в области геральдики объясняют значение трех цветов флага: синий символизирует свободу, веру и ясное небо; желтый обозначает процветание и богатство земли; красный напоминает о жертвах и мужестве во имя независимости.

В то же время флаг считается символом исторической преемственности, достоинства и единства граждан Республики Молдова, независимо от региона или языка.

Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 1:2, состоящее из трех равных цветных полос. Полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В середине желтой полосы изображен государственный герб Республики Молдова, ширина которого составляет 1/5 длины флага.

МИД Молдовы: под этим флагом мы остаемся едины перед лицом вызовов

В МИД Молдовы по случаю Дня Государственного флага заявили, что триколор — это не просто символ, а выражение истории, которая говорит о прошлом Молдовы, о мужестве и достоинстве тех, кто боролся за национальную идентичность, и об ответственности каждого за будущее грядущих поколений.

«Государственный флаг присутствует в самые важные моменты жизни страны — он представляет нас в международных отношениях, сопровождает официальные мероприятия и моменты национальной гордости и каждый раз напоминает нам, кто мы и куда мы движемся»,- следует из публикации в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Молдавский народ под этим флагом остается един перед лицом вызовов, подчеркнули в МИД РФ. «Под этим флагом мы обретаем себя как нация, собираемся вместе в моменты радости и остаемся едины перед лицом вызовов, чтобы продолжать наш путь с уверенностью по дороге развития и европейской интеграции»,- следует из текста.