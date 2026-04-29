Молдова и Румыния нацелены на укрепление стратегического партнерства Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну провел в Дубровнике встречу с президентом Румынии Никушором Даном

Как сообщила пресс-служба правительства Молдовы в среду, 29 апреля, обсуждения были сосредоточены на укреплении стратегического партнерства между двумя государствами, поддержке Румынией европейского курса Республики Молдова и совместных проектах, которые приносят прямую пользу гражданам обеих стран.

Глава кабинета министров Молдовы высоко оценил помощь, оказанную румынской стороной в управлении кризисами в энергетическом секторе и в сфере охраны окружающей среды, а также в реализации повестки развития и европейской интеграции, отметив, что Румыния остается самым близким и надежным партнером Республики Молдова.

«Нас объединяют не только совместные проекты, но и общие ценности, доверие и цель построить лучшее европейское будущее для наших граждан. Поддержка Румынии имеет огромное значение для Республики Молдова», — заявил Мунтяну.

Официальные лица обсудили продвижение проектов в области инфраструктуры и энергетики. Подчеркнута важность ускорения энергетических и транспортных межсоединений, в том числе инфраструктурные проекты через Прут, которые способствуют повышению мобильности, развитию торгового обмена и укреплению региональной безопасности.



«Мы продолжаем совместную работу для конкретных результатов: большей энергетической безопасности, лучшей инфраструктуры, более тесного экономического сотрудничества и реальных возможностей для людей», — подчеркнул Александру Мунтяну.

Вместе с тем стороны отметили важность углубления экономического сотрудничества, взаимного соединения двух рынков и наращивания румынских инвестиций в нашей стране.

Румыния — главный торговый партнер Республики Молдова, в стране работают более 1700 предприятий с румынским капиталом, с объемом инвестиций около 7 млрд леев.