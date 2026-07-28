Молдова ввела режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе сроком на 30 дней Решение принято на заседании правительства с целью предотвращения рисков дефицита топлива

Правительство Молдовы ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе сроком на 30 дней из-за перебоев в поставках горючего. Решение было принято на заседании правительства во вторник, 28 июля.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил сегодня, что Республика имеет самые низкие цены на топливо в регионе благодаря регулируемому порядку их установления.

В этом контексте, по его словам, власти должны обеспечить наличие в стране необходимых объемов нефтепродуктов и не допустить их переориентации на другие рынки региона, где цены выше в условиях либерализации, передает MOLDPRES.

«Люди заслуживают полной прозрачности в отношении процедуры ценообразования в Молдове, а также понимания плюсов и минусов этого механизма. И я позволю себе объяснить. На сегодняшний день, например, по дизельному топливу, вчера максимальная цена составляла 30 леев 71 бан», - отметил премьер-министр.

Цена формируется следующим образом: НАРЭ рассчитывает среднюю цену на международной бирже за последние 14 дней, добавляет к ней акциз, НДС и регулируемую маржу — небольшую, фиксированную маржу для производителей и импортеров, которая позволяет им покрывать логистические и иные издержки, пояснил Тофан.

Хорошая сторона этой формулы в том, что в Молдове самая низкая цена на дизель в регионе, потому регулируются цены, убежден глава правительства. «При вчерашних 30 леях 71 бане, например, в Украине, где рынок свободный и нерегулируемый, цена на заправке составляет 35 леев. В Румынии — почти 40 леев», — пояснил премьер Василе Тофан.

Премьер-министр также подчеркнул, что помимо низких цен власти должны обеспечить наличие достаточных запасов. «Хорошо то, что у нас самые низкие цены. Плохо то, что при самых низких ценах, особенно когда на рынке возникает дефицит дизеля, объемы уходят туда, где цены выше»,- отметил он.

По словам главы Кабмина, сейчас задача заключается в том, чтобы найти баланс между сохранением максимально низких цен, потому что Молдова стремится к тому, чтобы цены были низкими для потребителей и аграриев, но при этом не допустить дефицита, когда объемы будут уходить на свободный рынок, где цены выше.

«Еще раз повторю: мы единственная страна с регулируемыми ценами. В Румынии и Украине цены полностью либерализованы. Мы намерены сохранить этот регулирующий механизм; для нас очень важно продолжать контролировать цены, не допускать ценовых перекосов, но при этом правильно управлять ситуацией и обеспечивать наличие объемов, чтобы они не уходили в регионы с более высокими ценами», — аргументировал премьер-министр Василе Тофан.

