МОК отменил ограничения на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях Решение принято на фоне усложнения геополитической обстановки и роста числа войн и конфликтов - МОК

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) больше не рекомендует вводить ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях под эгидой международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК в четверг, 7 мая.

Исполком МОК отменил рекомендованные условия допуска для международных федераций и организаторов соревнований, принятые 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, в части, касающейся Беларуси и белорусских спортсменов. Речь также идет о так называемых защитных мерах.

В МОК пояснили, что решение принято на фоне усложнения геополитической обстановки, роста числа войн и конфликтов, а также глобальной нестабильности. В организации отметили, что должны сохранять «ценностно ориентированную и по-настоящему глобальную спортивную платформу».

Комитет также подтвердил позицию, согласно которой участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться из-за действий их правительств, в том числе в связи с войнами или конфликтами. В МОК подчеркнули, что право атлетов на доступ к спорту и участие в соревнованиях без политического вмешательства или давления со стороны государств было подтверждено исполкомом в сентябре 2025 года и вновь поддержано на Олимпийском саммите в декабре 2025 года.

При этом решение МОК не распространяется на спортсменов с российскими паспортами. В комитете пояснили, что ситуация с Олимпийским комитетом России отличается от положения Национального олимпийского комитета Беларуси. Белорусский НОК, как отмечается в заявлении, сохраняет надлежащий статус и соблюдает Олимпийскую хартию.

Олимпийский комитет России, несмотря на «конструктивные контакты» с МОК по вопросу приостановления его членства, остается отстраненным, пока комиссия МОК по правовым вопросам продолжает рассмотрение ситуации.

Исполком МОК также выразил обеспокоенность последней информацией, в связи с которой Всемирное антидопинговое агентство изучает ситуацию в российской антидопинговой системе. В МОК заявили, что хотят получить более полное понимание этих обстоятельств.