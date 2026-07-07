МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), приостановленное в 2023 году.

«МОК временно приостанавливает действие санкций в отношении Олимпийского комитета России – Рекомендации международным федерациям относительно участия российских спортсменов более не применяются», - сообщила пресс-служба МОК.

Исполнительный комитет МОК принял решение временно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с 12 октября 2023 года, следует из текста.

Решение было принято после тщательного анализа, проведенного Юридической комиссией МОК, с учетом того, что ОКР больше не включает в свой состав региональные спортивные организации на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, отметили в организации.

Кроме того, ОКР подтвердил, что не осуществляет и не будет осуществлять какую-либо деятельность на этих территориях, следует из текста. «Исполнительный комитет МОК продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с возможной деятельностью ОКР на указанных территориях, и оставляет за собой право принять дополнительные меры в случае необходимости», - заявили в МОК.

Данное решение открывает российским спортсменам возможность выступать под флагом своей страны на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в 2023 году на фоне российско-украинского конфликта.

Решение о том, будет ли разрешено использование российского флага и гимна на Олимпийских играх, пока не принято.

