Мишустин и Пашинян обсудили вопросы российско-армянского взаимодействия Беседа состоялась по инициативе армянской стороны

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина в среду, 1 июля.

Согласно сообщению, беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях», - говорится в сообщении.