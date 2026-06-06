Подобные атаки на территории Ливана представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также резолюции 1701 Совета Безопасности - заявила миссия ООН

Миссия ООН осудила нападение Израиля, в результате которого погибли ливанские солдаты Подобные атаки на территории Ливана представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также резолюции 1701 Совета Безопасности - заявила миссия ООН

В субботу, 6 июня Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) осудили авиаудар, в результате которого погибли военнослужащие ливанской армии на юге Ливана, назвав его нарушением суверенитета страны и одной из ключевых резолюций ООН.



В заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании X, UNIFIL выразил соболезнования Ливанским вооруженным силам и семьям солдат, которые, по сообщениям, погибли в результате удара в районе Набатие ранее в тот же день.



«Подобные атаки на территории Ливана представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также резолюции 1701 Совета Безопасности», — заявила миссия.



Заявление было сделано через несколько часов после того, как ливанские власти сообщили, что израильский удар поразил военный автомобиль на юге Ливана, в результате чего погибли два офицера и один солдат.



Президент Ливана Жозеф Аун осудил нападение как вопиющее нарушение суверенитета Ливана и международного права, а премьер-министр Наваф Салам охарактеризовал его как преступление против Ливана и его народа.



Израильская армия признала, что нацелилась на этот автомобиль, и заявила, что инцидент расследуется. Она утверждала, что автомобиль двигался подозрительно вблизи ее войск в районе, где была зафиксирована активность «Хезболлы».

Удар был нанесен, несмотря на хрупкое перемирие, вступившее в силу в апреле, на фоне продолжающихся дипломатический усилий, направленных на предотвращение новой эскалации конфликта на ливанско-израильской границе.



Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, положившая конец войне 2006 года между Израилем и «Хезболлой», призывает к прекращению боевых действий и уважению суверенитета Ливана.